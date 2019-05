Viabilità Roma Regione Lazio del 09-05-2019 ore 10:30

VIABILITA’ LAZIO DEL 8 MAGGIO 2019 ORE 9.35 ALESSIO CONTI

BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;

A ROMA SUL RACCORDO ANULARE CODE PER TRAFFICO INTENSO IN INTERNA TRA NOMENTANA E TIBURTINA, IN ESTERNA CODE TRA ROMA FIUMICINO E PONTINA E TRA PRENESTINA E A24

SUL TRATTO URBANO DELL’A24 IN ENTRATA A ROMA CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST.

SULLA ROMA FIUMICINO CODE A TRATTI VERSO ROMA, TRA ANSA DEL TEVERE E IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR

SEMPRE IN ENTRATA A ROMA TROVIAMO CODE SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DUE PONTI,

SULLA SALARIA CODE TRA MONTEROTONDO SCALO E TENUTA SANTA COLOMBA NEI DUE SENSI DI MARCIA

SULL’APPIA CODE A TRATTI VERSO ROMA DA ALBANO A FRATTOCCHIE

SULLA COLOMBO CODE DA VIA DI ACILIA E VIA DI MALAFEDE VERSO ROMA

INFINE A VALMONTONE CODE SULLA PROVINCIALE VIA ARTENA TRA LA CASILINA E ARTENA NEI DUE SENSI DI MARCIA

DA ALESSIO CONTI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO A PIÙ TARDI

Servizio fornito da Astral