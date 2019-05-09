Viabilità Roma Regione Lazio del 09-05-2019 ore 10:30
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VIABILITA’ LAZIO DEL 8 MAGGIO 2019 ORE 9.35 ALESSIO CONTI
BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
A ROMA SUL RACCORDO ANULARE CODE PER TRAFFICO INTENSO IN INTERNA TRA NOMENTANA E TIBURTINA, IN ESTERNA CODE TRA ROMA FIUMICINO E PONTINA E TRA PRENESTINA E A24
SUL TRATTO URBANO DELL’A24 IN ENTRATA A ROMA CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST.
SULLA ROMA FIUMICINO CODE A TRATTI VERSO ROMA, TRA ANSA DEL TEVERE E IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR
SEMPRE IN ENTRATA A ROMA TROVIAMO CODE SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DUE PONTI,
SULLA SALARIA CODE TRA MONTEROTONDO SCALO E TENUTA SANTA COLOMBA NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULL’APPIA CODE A TRATTI VERSO ROMA DA ALBANO A FRATTOCCHIE
SULLA COLOMBO CODE DA VIA DI ACILIA E VIA DI MALAFEDE VERSO ROMA
INFINE A VALMONTONE CODE SULLA PROVINCIALE VIA ARTENA TRA LA CASILINA E ARTENA NEI DUE SENSI DI MARCIA
DA ALESSIO CONTI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO A PIÙ TARDI
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