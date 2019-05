Viabilità Roma Regione Lazio del 09-05-2019 ore 11:30

VIABILITA’ LAZIO DEL 9 MAGGIO 2019 ORE 11.20 ALESSIO CONTI

A ROMA SUL RACCORDO ANULARE CODE PER TRAFFICO INTENSO IN ESTERNA CODE TRA ROMA FIUMICINO E OSTIENSE

IN ENTRATA A ROMA TROVIAMO ANCORA RALLENTAMENTI SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DUE PONTI,

SULLA SALARIA CODE TRA MONTEROTONDO SCALO E FONTE DI PAPA NEI DUE SENSI DI MARCIA

SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA BORGHESIANA E FINOCHHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA

ANCORA CODE SULLA COLOMBO DA VIA DI ACILIA E VIA DI MALAFEDE VERSO ROMA

A VALMONTONE CODE SULLA PROVINCIALE VIA ARTENA TRA LA CASILINA E ARTENA NEI DUE SENSI DI MARCIA

A FROSINONE ANCORA TRAFFICATA LA REGIONALE DEI MONTI LEPINI TRA VALLE FIORETTA E IL BIVIO PER LA DI FIUGGI E MARIA ISOLA CASAMARI IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA

INFINE A VITERBO CODE SULLA CASSIA DA VIA FLEMING IN ENTRATA A PORTA ROMANA

