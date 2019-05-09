Viabilità Roma Regione Lazio del 09-05-2019 ore 12:30
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VIABILITA’ LAZIO DEL 9 MAGGIO 2019 ORE 11.20 ALESSIO CONTI
BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
A ROMA SUL RACCORDO ANULARE CODE PER TRAFFICO INTENSO IN ESTERNA CODE TRA ROMA FIUMICINO E OSTIENSE
IN ENTRATA A ROMA TROVIAMO ANCORA RALLENTAMENTI SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DUE PONTI,
SULLA SALARIA CODE TRA MONTEROTONDO SCALO E FONTE DI PAPA NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA BORGHESIANA E FINOCHHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA
ANCORA CODE SULLA COLOMBO DA VIA DI ACILIA E VIA DI MALAFEDE VERSO ROMA
A VALMONTONE CODE SULLA PROVINCIALE VIA ARTENA TRA LA CASILINA E ARTENA NEI DUE SENSI DI MARCIA
A FROSINONE ANCORA TRAFFICATA LA REGIONALE DEI MONTI LEPINI TRA VALLE FIORETTA E IL BIVIO PER LA DI FIUGGI E MARIA ISOLA CASAMARI IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA
INFINE A VITERBO CODE SULLA CASSIA DA VIA FLEMING IN ENTRATA A PORTA ROMANA
DA ALESSIO CONTI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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