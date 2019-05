Viabilità Roma Regione Lazio del 09-05-2019 ore 15:30

VIABILITA’ LAZIO DEL 9 MAGGIO 2019 ORE 15:20 FEDERICO MONTI

CIRCOLAZIONE REGOLARE SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.

SEGNALIAMO TUTTAVIA RALLENTAMENTI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRA LE USCITE PER PONTINA E APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA, E, AVANTI, SI RALLENTA TRA PRENESTINA E A24;

CODE SULLA SALARIA TRA TENUTA DI SANTA COLOMBA E L’ALLACCIO CON LA DIRAMAZIONE ROMA-NORD DELL’A1 NELLE DUE DIREZIONI;

TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA PRENESTINA TRA VIA DELL’ACQUA VERGINE E COLLE PRENESTINO NEI DUE SENSI;

SULLA CASILINA TRAFFICO CONGESTIONATO TRA FINOCCHIO E LA BORGHESIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;

INFINE, RALLENTAMENTI SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VITINIA E INFERNETTO NEI DUE SENSI.

