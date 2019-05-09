Viabilità Roma Regione Lazio del 09-05-2019 ore 16:30
Più informazioni su
VIABILITA’ LAZIO DEL 9 MAGGIO 2019 ORE 16:20 FEDERICO MONTI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RIAPERTA LA RAMPA DI IMMISSIONE SULLA DIRAMAZIONE ROMA-SUD, CHIUSA PER PERDITA DI CARICO. PER QUANTO RIGUARDA INVECE LA VIABILITA’, SI STA IN CODA IN CARREGGIATA INTERNA A SEGUITO DI UN TAMPONAMENTO, TRA LE USCITE PER NOMENTANA E TIBURTINA, MENTRE, IN ESTERNA, RALLENTAMENTI TRA PONTINA E ARDEATINA;
INCOLONNAMENTI POI SUL TRATTO INTERNO DELL’AUTOSTRDA ROMA-FIUMICINO TRA VIA ISACCO NEWTON E L’ANSA DEL TEVERE IN DIREZIONE RACCORDO;
PERMANGONO INOLTRE CODE SULLA SALARIA TRA MONTEROTONDO SCALO E SETTEBAGNI-ALLACCIO CON LA DIRAMAZIONE ROMA-NORD DELL’A1 NELLE DUE DIREZIONI;
TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA PRENESTINA TRA VIA DELL’ACQUA VERGINE E COLLE PRENESTINO NEI DUE SENSI;
SULLA CASILINA TRAFFICO INTENSO TRA FINOCCHIO E LA BORGHESIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;
INFINE, RALLENTAMENTI SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VITINIA E INFERNETTO NEI DUE SENSI.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO FERROVIARIO, FL8 ROMA-NETTUNO RALLENTATA PER DANNI AL PASSAGGIO AL LIVELLO.
DA FEDERICO MONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
Servizio fornito da Astral