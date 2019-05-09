Viabilità Roma Regione Lazio del 09-05-2019 ore 17:45
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VIABILITA’ LAZIO DEL 9 MAGGIO 2019 ORE 17:35 FEDERICO MONTI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI STA IN CODA IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA DIRAMAZIONE ROMA-NORD DELL’A1 E LA A24, MENTRE, IN ESTERNA, RALLENTAMENTI E CODE TRA PONTINA E TUSCOLANA;
LUNGHE CODE POI SUL TRATTO INTERNO DELL’AUTOSTRDA ROMA-FIUMICINO, A SEGUITO DI UN INCIDENTE, TRA L’EUR E L’ANSA DEL TEVERE IN DIREZIONE RACCORDO;
TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA PRENESTINA TRA VIA DELL’ACQUA VERGINE E COLLE PRENESTINO NEI DUE SENSI;
SULLA CASILINA TRAFFICO INTENSO TRA FINOCCHIO E LA BORGHESIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;
INFINE, RALLENTAMENTI SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VITINIA E INFERNETTO NEI DUE SENSI.
DA FEDERICO MONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
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