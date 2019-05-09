Viabilità Roma Regione Lazio del 09-05-2019 ore 19:45
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VIABILITA’ LAZIO DEL 9 MAGGIO 2019 ORE 19:35 FEDERICO MONTI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA ROMA FIUMICINO E LA CASILINA, MENTRE, IN INTERNA, SI RALLENTA E TRA NOMENTANA E A24;
PER CHI VIAGGIA SULLA CASSIA TRAFFICO RALLENTATO TRA OLGIATA E L’INNESTO CON LA BRACCIANENSE E, PROSEGUENDO, TRA LA GIUSTINIANA E VIA DI GROTTAROSSA NEI DUE SENSI;
SI PROCEDE A RILENTO ANCHE SULLA NOMENTANA TRA TOR LUPARA E COLLEVERDE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;
SULLA CASILINA TRAFFICO INTENSO TRA FINOCCHIO E TORRE MAURA NEI DUE SENSI DI MARCIA;
INFINE, CODE SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VITINIA E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE CASTELFUSANO.
DA FEDERICO MONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
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