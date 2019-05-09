Viabilità Roma Regione Lazio del 09-05-2019 ore 20:30
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VIABILITA’ LAZIO DEL 9 MAGGIO 2019 ORE 20:20 FEDERICO MONTI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCOLAZIONE IN CORSO DI NORMALIZZAZIONE; SI SEGNALANO TUTTAVIA RALLENTAMENTI RESIDUI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA ROMA FIUMICINO E LA PONTINA, E, AVANTI, TRA ARDEATINA E DIRAMAZIONE ROMA-SUD DELL’A1, MENTRE, IN INTERNA, SI RALLENTA TRA NOMENTANA E A24;
CODE INVECE SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA L’ALLACCIO COL RACCORDO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE CASTELFUSANO
SULLA CASSIA TRAFFICO RALLENTATO TRA LA GIUSTINIANA E VIA DI GROTTAROSSA NEI DUE SENSI;
SI PROCEDE A RILENTO ANCHE SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E TORRE MAURA NEI DUE SENSI DI MARCIA;
INFINE, RALLENTAMENTI SULLA VIA APPIA TRA SANTA MARIA DELLE MOLE E FRATTOCCHIE IN DIREZIONE ALBANO.
ERA L’ULTIMA NOTIZIA DI OGGI, DA FEDERICO MONTI È TUTTO, L’INFOMOBILITA’ AUGURA BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA. IN CHIUSURA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
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