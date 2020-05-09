Viabilità Roma Regione Lazio del 09-05-2020 ore 08:30
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VIABILITÀ DEL 9 MAGGIO 2020 ORE 8.20 WILLIAMS TALARICO
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO REGOLARE SULLE STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD DELL’A1 PER LAVORI FINO ALLE 5 DEL 18 MAGGIO, E’ CHIUSO IL CASELLO DI SAN CESAREO IN ENTRATE VERSO LA ROMA-NAPOLI. ENTRATA CONSIGLIATA MONTEPORZIO CATONE O VALMONTONE
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA B DELLA METROPOLITANA, PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NODO DI SCAMBIO CON LA LINEA C TRA COLOSSEO E FORI IMPERIALI, OGGI E DOMANI 10 MAGGIO LA CIRCOLAZIONE SARA’ SOSPESA PER L’INTERA GIORNATA NELLA TRATTA CASTRO PRETORIO-LAURENTINA: ATTIVI BUS SOSTITUTIVI; RICORDIAMO INOLTRE CHE A BORDO DEI VEICOLI E NELLE STAZIONI DELL’INTERA RETE METROFERROVIARIA SONO AMMESSI SOLO I VIAGGIATORI CHE INDOSSANO LA MASCHERINA DI PROTEZIONE, CON OBBLIGO DI RISPETTARE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
DA WILLIAMS TALARICO E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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