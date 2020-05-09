Viabilità Roma Regione Lazio del 09-05-2020 ore 09:30
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VIABILITÀ DEL 9 MAGGIO 2020 ORE 9.20 WILLIAMS TALARICO
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO REGOLARE SULLE STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
PASSIAMO AI CANTIERI ATTIVI, SULLA STRADA REGIONALE NETTUNENSE SONO IN CORSO LAVORI DI MANUTENZIONE A CURA DI ASTRAL SPA: GLI INTERVENTI SI SVOLGONO IN FASCIA ORARIA DIURNA DALLE 7.30 ALLE 17.30 TRA IL KM 27+300 ED IL KM 28+300; ATTIVA RIDUZIONE DI CARREGGIATA E SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA SEMAFORO, CON LIMITE DI VELOCITA’ DI 30 KM/H NELL’AREA DEL CANTIERE; TERMINE DEI LAVORI PREVISTO PER IL PROSSIMO 19 GIUGNO, SI INVITA A PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO.
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA B DELLA METROPOLITANA, PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NODO DI SCAMBIO CON LA LINEA C TRA COLOSSEO E FORI IMPERIALI, OGGI E DOMANI 10 MAGGIO LA CIRCOLAZIONE SARA’ SOSPESA PER L’INTERA GIORNATA NELLA TRATTA CASTRO PRETORIO-LAURENTINA: ATTIVI BUS SOSTITUTIVI; RICORDIAMO INOLTRE CHE A BORDO DEI VEICOLI E NELLE STAZIONI DELL’INTERA RETE METROFERROVIARIA SONO AMMESSI SOLO I VIAGGIATORI CHE INDOSSANO LA MASCHERINA DI PROTEZIONE, CON OBBLIGO DI RISPETTARE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
DA WILLIAMS TALARICO E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral