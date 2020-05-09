Viabilità Roma Regione Lazio del 09-05-2020 ore 10:30

di - 09 Maggio 2020 - 10:30

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    VIABILITÀ DEL 9 MAGGIO 2020 ORE 10.20 WILLIAMS TALARICO
    BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    TRAFFICO REGOLARE SULLE STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
    A SEGUITO DELL’EMERGENZA SANITARIA CAUSATA DAL VIRUS COVID-19 E DELL’ISTITUZIONE DELLA ZONA ROSSA PER L’AZIENDA SANITARIA SAN RAFFAELE CON DIVIETO DI ENTRATA E USCITA DAL COMUNE DI ROCCA DI PAPA, LA SR218 ROCCA DI PAPA E’ CHIUSA TRA L’INCROCIO CON SP217 VIA DEI LAGHI E L’INTERSEZIONE CON VIA ROMA
    PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA B DELLA METROPOLITANA, PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NODO DI SCAMBIO CON LA LINEA C TRA COLOSSEO E FORI IMPERIALI, OGGI E DOMANI 10 MAGGIO LA CIRCOLAZIONE SARA’ SOSPESA PER L’INTERA GIORNATA NELLA TRATTA CASTRO PRETORIO-LAURENTINA: ATTIVI BUS SOSTITUTIVI; RICORDIAMO INOLTRE CHE A BORDO DEI VEICOLI E NELLE STAZIONI DELL’INTERA RETE METROFERROVIARIA SONO AMMESSI SOLO I VIAGGIATORI CHE INDOSSANO LA MASCHERINA DI PROTEZIONE, CON OBBLIGO DI RISPETTARE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
    DA WILLIAMS TALARICO E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
    Servizio fornito da Astral

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