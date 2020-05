Viabilità Roma Regione Lazio del 09-05-2020 ore 12:30

VIABILITÀ DEL 9 MAGGIO 2020 ORE 12.20 WILLIAMS TALARICO

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

PRESTARE ATTENZIONE SULL’A1 ROMA-NAPOLI PER UN VEICOLO IN PANNE TRA COLLEFERRO E ANAGNI IN DIREZIONE NAPOLI

PRESTARE ATTENZIONE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA IL RACCORDO E TOR CERVARA IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE EAST ANCHE QUI PER VEICOLO IN PANNE

SULLA SP600 ARIANA CODE PER LAVORI TRA ARTENA E VALMONTONE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DA PARTE DI ASTRAL SPA, CHIUSA LA SR509 DI FORCA D’ACERO NEL TRATTO COMPRESO TRA IL KM 33+100 E IL 34+500, CI TROVIAMO NEL COMUNE DI GALLINARO

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: LE LINEE TRAM 5- 14 3 19 SUBISCONO RITARDI PER UN GUASTO TECNICO A GLI IMPIANTI

SEMPER PER IL TRASPORTO PUBBLICO, SULLA LINEA B DELLA METROPOLITANA, PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NODO DI SCAMBIO CON LA LINEA C TRA COLOSSEO E FORI IMPERIALI, OGGI E DOMANI 10 MAGGIO LA CIRCOLAZIONE SARA’ SOSPESA PER L’INTERA GIORNATA NELLA TRATTA CASTRO PRETORIO-LAURENTINA: ATTIVI BUS SOSTITUTIVI; RICORDIAMO INOLTRE CHE A BORDO DEI VEICOLI E NELLE STAZIONI DELL’INTERA RETE METROFERROVIARIA SONO AMMESSI SOLO I VIAGGIATORI CHE INDOSSANO LA MASCHERINA DI PROTEZIONE, CON OBBLIGO DI RISPETTARE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.

DA WILLIAMS TALARICO E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO

Servizio fornito da Astral