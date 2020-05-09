Viabilità Roma Regione Lazio del 09-05-2020 ore 13:30

di - 09 Maggio 2020 - 13:30

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    VIABILITÀ DEL 9 MAGGIO 2020 ORE 13.20 WILLIAMS TALARICO
    BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    TRAFFICO REGOLARE SULLE AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
    SULLA SP600 ARIANA CODE PER LAVORI TRA ARTENA E VALMONTONE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
    PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DA PARTE DI ASTRAL SPA, CHIUSA LA SR509 DI FORCA D’ACERO NEL TRATTO COMPRESO TRA IL KM 33+100 E IL 34+500, CI TROVIAMO NEL COMUNE DI GALLINARO
    PER IL TRASPORTO PUBBLICO, SULLA LINEA B DELLA METROPOLITANA, PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NODO DI SCAMBIO CON LA LINEA C TRA COLOSSEO E FORI IMPERIALI, OGGI E DOMANI 10 MAGGIO LA CIRCOLAZIONE SARA’ SOSPESA PER L’INTERA GIORNATA NELLA TRATTA CASTRO PRETORIO-LAURENTINA: ATTIVI BUS SOSTITUTIVI; RICORDIAMO INOLTRE CHE A BORDO DEI VEICOLI E NELLE STAZIONI DELL’INTERA RETE METROFERROVIARIA SONO AMMESSI SOLO I VIAGGIATORI CHE INDOSSANO LA MASCHERINA DI PROTEZIONE, CON OBBLIGO DI RISPETTARE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
    DA WILLIAMS TALARICO E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
    Servizio fornito da Astral

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