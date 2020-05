Viabilità Roma Regione Lazio del 09-05-2020 ore 15:30

VIABILITÀ DEL 9 MAGGIO 2020 ORE 15.20 ARIANNA CAROCCI

TRAFFICO AL MOMENTO REGOLARE SULL’INTERA RETE VIARIA DEL TERRITORIO.

RACCOMANDIAMO PRUDENZA A CHI PERCORRE LA A12 ROMA-TARQUINIA, SEGNALATO VEICOLO IN PANNE ALL’ALTEZZA DEL KM 22+000 TRA CERVETERI E TORRIMPIETRA VERSO ROMA.

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO

NELLA CAPITALE SONO IN CORSO I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL’INTERSCAMBIO TRA LE LINEE B E C DELLA METROPOLITANA NEL NODO COLOSSEO – FORI IMPERIALI.

PER AGEVOLARE GLI INTERVENTI, SULLA LINEA B OGGI E DOMANI 10 MAGGIO LA CIRCOLAZIONE SARÀ SOSPESA PER L’INTERA GIORNATA NELLA TRATTA CASTRO PRETORIO – LAURENTINA. I TRENI SONO SOSTITUITI DALLA LINEA BUS MB CHE SEGUE LO STESSO ORARIO DELLA METRO.

RICORDIAMO CHE DAL 4 MAGGIO È IN VIGORE LA FASE 2 DI EMERGENZA SANITARIA E CONTENIMENTO DEL COVID-19. FISSATO L’OBBLIGO DI MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ LA DISTANZA DI SICUREZZA DI UN METRO. PER QUANTO RIGUARDA GLI SPOSTAMENTI, CONSENTITI SOLO QUELLI PER ESIGENZE LAVORATIVE, MOTIVI DI SALUTE O DI NECESSITÀ IN CUI È COMPRESO L’INCONTRO CON I CONGIUNTI. RESTA IL DIVIETO DI USCIRE DALLA REGIONE SE NON PER COMPROVATE ESIGENZE DI LAVORO O DI SALUTE; CONSENTITO INVECE IL RIENTRO PRESSO LA RESIDENZA ANCHE SE IN UNA REGIONE DIVERSA.

