Viabilità Roma Regione Lazio del 09-05-2020 ore 16:30

VIABILITÀ DEL 9 MAGGIO 2020 ORE 16.20 ARIANNA CAROCCI

IL TRAFFICO SI MANTIENE SCORREVOLE LUNGO L’INTERA RETE VIARIA DEL TERRITORIO.

PRUDENZA PER CHI PERCORRE LA A1 FIRENZE-ROMA, SEGNALATO VEICOLO IN PANNE ALL’ALTEZZA DEL KM 493+000 TRA MAGLIANO SABINA E ORTE VERSO FIRENZE.

DIAMO UNO SGUARDO AI CANTIERI ATTIVI

SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD SONO IN CORSO LAVORI DI MANUTENZIONE ALLE BARRIERE DI SICUREZZA. FINO AL 19 MAGGIO, DUNQUE, RESTERÀ CHIUSO IL CASELLO DI SAN CESAREO IN ENTRATA PER IL TRAFFICO IN DIREZIONE DELL’A1 MILANO – NAPOLI. IN ALTERNATIVA SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE IL CASELLO DI MONTE PORZIO CATONE.

ANDIAMO IN PROVINCIA DI FROSINONE, FINO AL 31 MAGGIO CHIUSA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, LA REGIONALE 509 DI FORCA D’ACERO PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A CURA DI ASTRAL. IL TRATTO INTERESSATO DAGLI INTERVENTI È QUELLO CHE VA DAL KM 33+100 AL KM 34+500, CI TROVIAMO NEI PRESSI DI GALLINARO.

