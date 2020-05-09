Viabilità Roma Regione Lazio del 09-05-2020 ore 17:30
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VIABILITÀ DEL 9 MAGGIO 2020 ORE 17.20 ARIANNA CAROCCI
DI NUOVO BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE ORE, LA CIRCOLAZIONE SI MANTIENE INFATTI SCORREVOLE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE.
RACCOMANDIAMO TUTTAVIA PRUDENZA A CHI È IN VIAGGIO SULLA A1 ROMA-NAPOLI PER LA PRESENZA DI UN VEICOLO IN PANNE AL KM 600+000 TRA COLLEFERRO E ANAGNI IN DIREZIONE NAPOLI.
IN PROVINCIA DI FROSINONE, FINO AL 31 MAGGIO RESTERÀ CHIUSA LA REGIONALE 509 DI FORCA D’ACERO PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A CURA DI ASTRAL. IL TRATTO INTERESSATO DAGLI INTERVENTI È QUELLO COMPRESO TRA IL KM 33+100 E IL KM 34+500 IN LOCALITÀ GALLINARO.
IN CHIUSURA IL TRASPORTO PUBBLICO
NELLA CAPITALE SONO IN CORSO I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL’INTERSCAMBIO TRA LE LINEE B E C DELLA METROPOLITANA NEL NODO COLOSSEO – FORI IMPERIALI.
PER FARE SPAZIO AI CANTIERI, SULLA LINEA B OGGI E DOMANI 10 MAGGIO LA CIRCOLAZIONE NELLA TRATTA CASTRO PRETORIO – LAURENTINA SARÀ SOSPESA PER L’INTERA GIORNATA. ATTIVO SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO.
CON QUESTO PER ORA È TUTTO, DA ARIANNA CAROCCI E ASTRAL INFOMOBILITÀ APPUNTAMENTO A PIÙ TARDI.
Servizio fornito da Astral