Viabilità Roma Regione Lazio del 09-05-2020 ore 18:30
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VIABILITÀ DEL 9 MAGGIO 2020 ORE 18.20 ARIANNA CAROCCI
DI NUOVO BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
SULLA VIA DEL MARE TRAFFICO RALLENTATO PER INCIDENTE NEI PRESSI DI OSTIA ANTICA IN DIREZIONE DI ROMA.
PER TRAFFICO, INVECE, SI RALLENTA SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA STORTA E SULLA NOMENTANA ALL’ALTEZZA DEI CENTRI ABITATI DI TOR LUPARA E MENTANA, IL TUTTO IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.
INFINE, RICORDIAMO CHE DAL 4 MAGGIO È IN VIGORE LA FASE 2 DI EMERGENZA SANITARIA E CONTENIMENTO DEL COVID-19. FISSATO L’OBBLIGO DI MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ LA DISTANZA DI SICUREZZA DI UN METRO. PER QUANTO RIGUARDA GLI SPOSTAMENTI, CONSENTITI SOLO QUELLI PER ESIGENZE LAVORATIVE, MOTIVI DI SALUTE O DI NECESSITÀ IN CUI È COMPRESO L’INCONTRO CON I CONGIUNTI. RESTA IL DIVIETO DI USCIRE DALLA REGIONE SE NON PER COMPROVATE ESIGENZE DI LAVORO, O DI SALUTE; CONSENTITO INVECE IL RIENTRO PRESSO LA RESIDENZA ANCHE SE IN UNA REGIONE DIVERSA.
PER ORA È TUTTO, DA ARIANNA CAROCCI E ASTRAL INFOMOBILITÀ APPUNTAMENTO A PIÙ TARDI
Servizio fornito da Astral