Viabilità Roma Regione Lazio del 09-05-2020 ore 19:30
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 9 MAGGIO 2020 ORE 19.20 ARIANNA CAROCCI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
IN APERTURA LA VIA DEL MARE, A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, IL TRAFFICO È RALLENTATO NEI PRESSI DI OSTIA ANTICA IN DIREZIONE DI ROMA.
SULLA A12 ROMA – TARQUINIA SEGNALATO UN VEICOLO IN PANNE ALL’ALTEZZA DEL KM 27+500 TRA TORRIMPIETRA E CERVETERI VERSO CIVITAVECCHIA. PRESTARE ATTENZIONE!
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO
SULLA LINEA FL2 ROMA – SULMONA CIRCOLAZIONE RALLENTATA PER UN INCONVENIENTE TECNICO A LUNGHEZZA; I TRENI IN VIAGGIO POTRANNO SUBIRE RITARDI FINO A 30 MINUTI.
DIAMO UNO SGUARDO AI CANTIERI
SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD SONO IN CORSO LAVORI DI MANUTENZIONE ALLE BARRIERE DI SICUREZZA. FINO AL 19 MAGGIO, DUNQUE, RESTERÀ CHIUSO IL CASELLO DI SAN CESAREO IN ENTRATA PER IL TRAFFICO IN DIREZIONE DELL’A1 MILANO – NAPOLI. IN ALTERNATIVA SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE IL CASELLO DI MONTE PORZIO CATONE.
IN PROVINCIA DI FROSINONE, CHIUSA FINO AL 31 MAGGIO LA REGIONALE 509 DI FORCA D’ACERO PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A CURA DI ASTRAL. IL TRATTO INTERESSATO DAGLI INTERVENTI È QUELLO COMPRESO TRA IL KM 33+100 E IL KM 34+500 IN LOCALITÀ GALLINARO.
ERA QUESTA L’ULTIMA NOTIZIA, PER OGGI È TUTTO, DA ARIANNA CAROCCI E ASTRAL INFOMOBILITÀ APPUNTAMENTO A DOMANI CON NUOVI AGGIORNAMENTI
Servizio fornito da Astral