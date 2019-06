Viabilità Roma Regione Lazio del 09-06-2019 ore 07:30

VIABILITÀ 9 GIUGNO 2019 ORE 07:20 CLAUDIO VELOCCIA

AD ANAGNI DALLE ORE 16 ALLE ORE 20 PER LA MANIFESTAZIONE FESTA DEI POPOLI ATTIVO DIVIETO DI TRANSITO IN PIAZZA GIOVANNI PAOLO II E PORTICO DI ISEO NEI DUE SENSI

A ZAGAROLO DIVIETO DI TRANSTIO E SOSTA CON RIMOZIONE IN PIAZZA SANTA MARIA E DIVIETO DI SOLO TRANSITO IN VIA DEI CAVONI PER L’EVENTO SPORTIVO CHE SI TERRA DALLE ORE 13. ALLE ORE 20

A PAVONA IN OCCASIONE DELLA FESTA DI PRIMAVERA CHIUSURA DEL TRAFFICO VEICOLARE E DIVIETO DI SOSTA IN VIA LEONARDO DA VINCI ALL’ALTEZZA DI VIA TIZIANO NEI DUE SENSI DALLE ORE 8 E FINO ALLE 12, PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO

SERVIZIO METRO A PER LAVORI SERVIZIO INTERROTTO NELLA TRATTA SUBAUGUSTA – ANAGNINA, ATTIVA LINEA SOSTITUTIVA MA8

