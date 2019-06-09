Viabilità Roma Regione Lazio del 09-06-2019 ore 07:30
Più informazioni su
VIABILITÀ 9 GIUGNO 2019 ORE 07:20 CLAUDIO VELOCCIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
AD ANAGNI DALLE ORE 16 ALLE ORE 20 PER LA MANIFESTAZIONE FESTA DEI POPOLI ATTIVO DIVIETO DI TRANSITO IN PIAZZA GIOVANNI PAOLO II E PORTICO DI ISEO NEI DUE SENSI
A ZAGAROLO DIVIETO DI TRANSTIO E SOSTA CON RIMOZIONE IN PIAZZA SANTA MARIA E DIVIETO DI SOLO TRANSITO IN VIA DEI CAVONI PER L’EVENTO SPORTIVO CHE SI TERRA DALLE ORE 13. ALLE ORE 20
A PAVONA IN OCCASIONE DELLA FESTA DI PRIMAVERA CHIUSURA DEL TRAFFICO VEICOLARE E DIVIETO DI SOSTA IN VIA LEONARDO DA VINCI ALL’ALTEZZA DI VIA TIZIANO NEI DUE SENSI DALLE ORE 8 E FINO ALLE 12, PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO
PER IL TRASPORTO PUBBLICO,
SERVIZIO METRO A PER LAVORI SERVIZIO INTERROTTO NELLA TRATTA SUBAUGUSTA – ANAGNINA, ATTIVA LINEA SOSTITUTIVA MA8
DA CLAUDIO VELOCCIA E’ TUTTO ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral