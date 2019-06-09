Viabilità Roma Regione Lazio del 09-06-2019 ore 08:30
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VIABILITÀ 9 GIUGNO 2019 ORE 08:20 CLAUDIO VELOCCIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
A MARINA DI CERVETERI TRAFFICO RALLENTATO IN VIA SERGIO ANGELUCCI TRA VIA NEPI E LARGO CERI IN DIREZIONE VIA FONTANA MORELLA
PERCORRENDO VIA SALARIA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NEI DUE SENSI
SULLA STRADA 155 VIA PER FIUGGI SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEL CENTRO URBANO DI FIUGGI ALL’ALTEZZA DI VIA FONTENUOVA DIREZIONE TERME
AD ANAGNI DALLE ORE 16 ALLE ORE 20 PER LA MANIFESTAZIONE FESTA DEI POPOLI ATTIVO DIVIETO DI TRANSITO IN PIAZZA GIOVANNI PAOLO II E PORTICO DI ISEO NEI DUE SENSI
PER IL TRASPORTO PUBBLICO,
METRO A PER LAVORI SERVIZIO INTERROTTO NELLA TRATTA SUBAUGUSTA – ANAGNINA, ATTIVA LINEA SOSTITUTIVA MA8
DA CLAUDIO VELOCCIA E’ TUTTO ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE
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