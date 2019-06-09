Viabilità Roma Regione Lazio del 09-06-2019 ore 09:30
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VIABILITÀ 9 GIUGNO 2019 ORE 09:20 CLAUDIO VELOCCIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI TRA LE USCITE APPIA ED ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA
SULLA VIA PONTINA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO ALL’ALTEZZA DI CASTEL ROMANO IN DIREZIONE LATINA
SUL LITORALE ROMANO RALLENTAMENTI TRA CASTEL FUSANO E TORVAIANICA NEI DUE SENSI DI MARCIA
PERCORRENDO VIA SALARIA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NELLE DUE DIREZIONI
SULLA STRADA 155 VIA PER FIUGGI SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEL CENTRO URBANO DI FIUGGI ALL’ALTEZZA DI VIA FONTENUOVA DIREZIONE TERME
AD ANAGNI DALLE ORE 16 ALLE ORE 20 PER LA MANIFESTAZIONE FESTA DEI POPOLI ATTIVO DIVIETO DI TRANSITO IN PIAZZA GIOVANNI PAOLO II E PORTICO DI ISEO NEI DUE SENSI
PER IL TRASPORTO PUBBLICO,
METRO A PER LAVORI SERVIZIO INTERROTTO NELLA TRATTA SUBAUGUSTA – ANAGNINA, ATTIVA LINEA SOSTITUTIVA MA8
DA CLAUDIO VELOCCIA E’ TUTTO ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE
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