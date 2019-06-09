Viabilità Roma Regione Lazio del 09-06-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ 9 GIUGNO 2019 ORE 10:20 CLAUDIO VELOCCIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI TRA LE USCITE TUSCOLANA ED ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
PERCORRENDO VIA AURELIA TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA MALAGROTTA E CASTEL DI GUIDO IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA
SI RALLENTA SUL LITORALE ROMANO TRA CASTEL FUSANO E MARINA DI ARDEA NEI DUE SENSI DI MARCIA
PERCORRENDO VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI URBANI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NELLE DUE DIREZIONI
SULLA STRADA REGIONALE 213 FLACCA TRAFFICO RALLENTATO A PORTO SALVO ALL’ALTEZZA DI VIA SANT’AGOSTINO NEI DUE SENSI DI MARCIA
PER IL TRASPORTO PUBBLICO,
METRO A PER LAVORI SERVIZIO INTERROTTO NELLA TRATTA SUBAUGUSTA – ANAGNINA, ATTIVA LINEA SOSTITUTIVA MA8
DA CLAUDIO VELOCCIA E’ TUTTO
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