Viabilità Roma Regione Lazio del 09-06-2019 ore 11:30
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VIABILITÀ 9 GIUGNO 2019 ORE 11:20 CLAUDIO VELOCCIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI TRA LE USCITE TUSCOLANA ED ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA
PERCORRENDO LA CASSIA BIS PER INCIDENTE LUNGHE CODE TRA CASTEL DE CEVERI E FORMELLO IN DIREZIONE VITERBO
SEMPRE PER INCIDENTE, SULLA VIA BRACCIANESE SI STA IN CODA TRA VIA SIGNORELLI E VIA PARAVIA NEI DUE SENSI DI MARCIA
IN VIA AURELIA TRAFFICO RALLENTATO TRA TORRIMPIETRA E VIALE TRE DENARI IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA
PERCORRENDO LA VIA PONTINA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA IL GRANDE RACCORDO ANULARE E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE LATINA
SUL LITORALE ROMANO CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA CASTEL FUSANO E MARINA DI ARDE4A NELLE DUE DIREZIONI
IN VIA LAURENTINA A TOR SAN LORENZO TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA VALLI SI SANTA LUCIA E VIA CAMPO DI CARNE NEI DUE SENSI
IL TRASPORTO PUBBLICO,
METRO A PER LAVORI SERVIZIO INTERROTTO NELLA TRATTA SUBAUGUSTA – ANAGNINA, ATTIVA LINEA SOSTITUTIVA MA8
DA CLAUDIO VELOCCIA E’ TUTTO ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE
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