Viabilità Roma Regione Lazio del 09-06-2019 ore 12:30

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI TRA LE USCITE TUSCOLANA ED ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA

SI RALLENTA SULLA VIA PONTINA TRA SPINACETO E CASTE DI DECIMA IN DIREZIONE LATINA

MENTRE SUL LITORALE ROMANO RALLENTAMENTI E CODE TRA CASTEL FUSANO E TORVAIANICA NEI DUE SENSI DI MARCIA

IN VIA LAURENTINA A TOR SAN LORENZO TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA VALLI DI SANTA LUCIA E VIA CAMPO DI CARNE NELLE DUE DIREZIONI

SULLA STRADA 213 FLACCA RALLENTAMENTI A SPERLONGA ALL’ALTEZZA DI VIA SANT’AGOSTINO NEI DUE SENSI

MENTRE IN VIA APPIA SUD SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI ITRI FONDI E MONTE SAN BIAGIO NELLE DUE DIREZIONI

PER IL TRASPORTO PUBBLICO,

METRO A PER LAVORI SERVIZIO INTERROTTO NELLA TRATTA SUBAUGUSTA – ANAGNINA, ATTIVA LINEA SOSTITUTIVA MA8

