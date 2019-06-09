Viabilità Roma Regione Lazio del 09-06-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ 9 GIUGNO 2019 ORE 12:20 CLAUDIO VELOCCIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI TRA LE USCITE TUSCOLANA ED ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA
SI RALLENTA SULLA VIA PONTINA TRA SPINACETO E CASTE DI DECIMA IN DIREZIONE LATINA
MENTRE SUL LITORALE ROMANO RALLENTAMENTI E CODE TRA CASTEL FUSANO E TORVAIANICA NEI DUE SENSI DI MARCIA
IN VIA LAURENTINA A TOR SAN LORENZO TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA VALLI DI SANTA LUCIA E VIA CAMPO DI CARNE NELLE DUE DIREZIONI
SULLA STRADA 213 FLACCA RALLENTAMENTI A SPERLONGA ALL’ALTEZZA DI VIA SANT’AGOSTINO NEI DUE SENSI
MENTRE IN VIA APPIA SUD SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI ITRI FONDI E MONTE SAN BIAGIO NELLE DUE DIREZIONI
PER IL TRASPORTO PUBBLICO,
METRO A PER LAVORI SERVIZIO INTERROTTO NELLA TRATTA SUBAUGUSTA – ANAGNINA, ATTIVA LINEA SOSTITUTIVA MA8
DA CLAUDIO VELOCCIA E’ TUTTO ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE
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