Viabilità Roma Regione Lazio del 09-06-2019 ore 13:30
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VIABILITÀ 9 GIUGNO 2019 ORE 13:20 CLAUDIO VELOCCIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
SUL LITORALE ROMANO TRAFFICO RALLENTATO TRA CASTEL FUSANO E TORVAIANICA NEI DUE SENSI DI MARCIA
AD ANZIO RALLENTAMENTI IN VIA ALDOBRANDINI TRA VIA ROMA E PIAZZA DELLA PACE NELLE DUE DIREZIONI
AD ANAGNI DALLE ORE 16 ALLE ORE 20 PER LA MANIFESTAZIONE FESTA DEI POPOLI ATTIVO DIVIETO DI TRANSITO IN PIAZZA GIOVANNI PAOLO II E PORTICO DI ISEO NEI DUE SENSI
PER IL TRASPORTO PUBBLICO,
METRO A PER LAVORI SERVIZIO INTERROTTO NELLA TRATTA SUBAUGUSTA – ANAGNINA, ATTIVA LINEA SOSTITUTIVA MA8
DA CLAUDIO VELOCCIA E’ TUTTO ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE
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