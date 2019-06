Viabilità Roma Regione Lazio del 09-06-2019 ore 13:30

VIABILITÀ 9 GIUGNO 2019 ORE 13:20 CLAUDIO VELOCCIA

TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO

SUL LITORALE ROMANO TRAFFICO RALLENTATO TRA CASTEL FUSANO E TORVAIANICA NEI DUE SENSI DI MARCIA

AD ANZIO RALLENTAMENTI IN VIA ALDOBRANDINI TRA VIA ROMA E PIAZZA DELLA PACE NELLE DUE DIREZIONI

AD ANAGNI DALLE ORE 16 ALLE ORE 20 PER LA MANIFESTAZIONE FESTA DEI POPOLI ATTIVO DIVIETO DI TRANSITO IN PIAZZA GIOVANNI PAOLO II E PORTICO DI ISEO NEI DUE SENSI

PER IL TRASPORTO PUBBLICO,

METRO A PER LAVORI SERVIZIO INTERROTTO NELLA TRATTA SUBAUGUSTA – ANAGNINA, ATTIVA LINEA SOSTITUTIVA MA8

