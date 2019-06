Viabilità Roma Regione Lazio del 09-06-2019 ore 15:30

VIABILITÀ DEL 09 GIUGNO 2019 ORE 15.20 MARIA ROSARIA TORTOLA

TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO

CI SPOSTIAMO SULLA LITORANEA DOVE, COMPLICE IL BEL TEMPO CHE FAVORISCE GLI SPOSTAMENTI VERSO LA COSTIERA LAZIALE, TROVIAMO CODE E RALLENTAMENTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI TRA CASTEL FUSANO E CAMPO ASCOLANO

IN PROVINCIA DI LATINA SEMPRE RALLENTAMENTI E CODE SULLA STRADA LUNGOMARE TRA FOCE VERDE E VIA DEL MARE NEI DUE SENSI

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO

SONO IN CORSO, A ROMA, I LAVORI PER IL RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA FERROVIARIA SULLA LINEA “A” DELLA METROPOLITANA. ATTUALMENTE SI LAVORA NEL TRATTO ANAGNINA SUBAUGUSTA. BUS SOSTITUTIVI SONO ATTIVI NEL TRATTO INTERROTTO. DOMANI IL SERVIZIO TORNERA’ REGOLARE SULL’INTERA LINEA FINO AL PROSSIMO FINE SETTIMANA QUANDO SONO PREVISTE NUOVE INTERRUZIONI

