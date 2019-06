Viabilità Roma Regione Lazio del 09-06-2019 ore 16:30

VIABILITÀ DEL 09 GIUGNO 2019 ORE 16.20 MARIA ROSARIA TORTOLA

INIZIAMO DAL RACCORDO CON RALLENTAMEN IN ESTERNA TRA APPIA E TUSCOLANA

SULLA A91 ROMA FIUMICINO CODE IN PROSSIMITA’ DEL RACCORDO IN DIREZIONE CENTRO

SI INTENSIFICA IL TRAFFICO SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA OSTIA E VIA DI ACILIA

E SULLA PONTINA TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA IN ENTRAMBI I CASI CON CODE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE

CODE E RALLENTAMENTI SULLA LITORANEA TRA CASTEL FUSANO E TORVAIANICA IN ENTRAMBE I SENSI DI MARCIA

PASSIAMO AGLI EVENTI

DALLE ORE 16.00 E’ STATA CHIUSA AL TRANSITO PIAZZA SAN GIOVANNI BOSCO, UN TRATTO DI VIALE MARCO FULVIO NOBILIORE E DI VIALE SAN GIOVANNI BOSCO PER PERMETTERE LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE “LA NOTTE BIANCA DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI- L’ISOLA CHE NON C’ERA”

INFINE AL TRASPORTO PUBBLICO

SONO IN CORSO, A ROMA, I LAVORI PER IL RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA FERROVIARIA SULLA LINEA “A” DELLA METROPOLITANA. ATTUALMENTE SI LAVORA NEL TRATTO ANAGNINA SUBAUGUSTA. BUS SOSTITUTIVI SONO ATTIVI NEL TRATTO INTERROTTO. DOMANI IL SERVIZIO TORNERA’ REGOLARE SULL’INTERA LINEA FINO AL PROSSIMO FINE SETTIMANA QUANDO SONO PREVISTE NUOVE INTERRUZIONI

