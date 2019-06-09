Viabilità Roma Regione Lazio del 09-06-2019 ore 17:30
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VIABILITÀ DEL 09 GIUGNO 2019 ORE 17.20 MARIA ROSARIA TORTOLA
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO DAL RACCORDO IN ESTERNA CON CODE TRA LA CRISTOFORO COLOMBO E LA LAURENTINA PER PROSEGUIRE CON RALLENTAMENTI FINO ALLA ROMANINA
SULLA A91 ROMA FIUMICINO CODE A TRATTI IN DIREZIONE CENTRO ALTEZZA RACCORDO E SULLA COMPLANARE DI IMMISSIONE AL RACCORDO STESSO
SULLA A12 ROMA TARQUINIA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA SANTA SEVERA E TORRIMPIETRA VERSO ROMA
CODE SEMPRE PER TRAFFICO SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA OSTIA E VIA DI ACILIA
E SULLA PONTINA TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA IN ENTRAMBI I CASI IN DIREZIONE DELLA CAPITALE
CODE E RALLENTAMENTI SULLA LITORANEA TRA CASTEL FUSANO E TORVAIANICA IN ENTRAMBE I SENSI DI MARCIA
TRAFFICATA LA VIA AURELIA IN DIREZIONE ROMA CON CODE TRA MARINA DI SAN NICOLA E PALIDORO E PIU’ AVANTI CODE A TRATTI TRA TORRIMPIETRA E IL RACCORDO
INFINE AL TRASPORTO PUBBLICO
SONO IN CORSO, A ROMA, I LAVORI PER IL RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA FERROVIARIA SULLA LINEA “A” DELLA METROPOLITANA. ATTUALMENTE SI LAVORA NEL TRATTO ANAGNINA SUBAUGUSTA. BUS SOSTITUTIVI SONO ATTIVI NEL TRATTO INTERROTTO. DOMANI IL SERVIZIO TORNERA’ REGOLARE SULL’INTERA LINEA FINO AL PROSSIMO FINE SETTIMANA QUANDO SONO PREVISTE NUOVE INTERRUZIONI
DA MARIA ROSARIA TORTOLA È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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