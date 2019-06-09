Viabilità Roma Regione Lazio del 09-06-2019 ore 18:30
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VIABILITÀ DEL 09 GIUGNO 2019 ORE 18.20 MARIA ROSARIA TORTOLA
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO DAL RACCORDO IN ESTERNA CON CODE TRA LA CRISTOFORO COLOMBO E LA LAURENTINA PER PROSEGUIRE CON RALLENTAMENTI FINO ALLA ROMANINA
IN INTERNA SI RALLENTA TRA LA CASSIA VEIENTANA E SETTEBAGNI
SI STA IN FILA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 PER INCIDENTE TRA VIA FILIPPO FIORENTINI E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA
SULLA A91 ROMA FIUMICINO CODE A TRATTI IN DIREZIONE CENTRO ANCHE PER INCIDENTE TRA PONTE GALERIA E IL RACCORDO
SULLA A12 ROMA TARQUINIA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA SANTA SEVERA E TORRIMPIETRA VERSO ROMA
CODE SEMPRE PER TRAFFICO SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA INFERNETTO E VIA DI MALAFEDE
E SULLA PONTINA TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA IN ENTRAMBI I CASI IN DIREZIONE DELLA CAPITALE
CODE E RALLENTAMENTI SULLA LITORANEA TRA CASTEL FUSANO E TORVAIANICA IN ENTRAMBE I SENSI DI MARCIA
TRAFFICATA LA VIA AURELIA IN DIREZIONE ROMA CON CODE TRA MARINA DI SAN NICOLA E PALIDORO E PIU’ AVANTI CODE A TRATTI TRA ARANOVA E IL RACCORDO
INFINE SI SONO FORMATE CODE SULLA NETTUNENSE TRA VIA CANCELLIERA E PAVONA E ALL’ALTEZZA DI FRATTOCCHIE IN DIREZIONE APPIA
DA MARIA ROSARIA TORTOLA PER IL MOMENTO È TUTTO
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