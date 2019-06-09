Viabilità Roma Regione Lazio del 09-06-2019 ore 19:30
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 09 GIUGNO 2019 ORE 19.20 MARIA ROSARIA TORTOLA
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO DAL RACCORDO IN ESTERNA DOVE UN INCIDENTE STA CREANDO DISAGI CON CODE TRA PONTINA E LAURENTINA PIU’ AVANTI SI RALLENTA PER TRAFFICO TRA APPIA E DIRAMAZIONE ROMA SUD
IN INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA
CODE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD TRA TORRENOVA E IL RACCORDO VERSO ROMA
CODE A TRATTI SULLA A12 ROMA TARQUINIA PER TRAFFICO INTENSO TRA SANTA SEVERA E TORRIMPIETRA VERSO LA CAPITALE
SI STA IN FILA SEMPRE PER TRAFFICO SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA PINDARO E VIA DI MALAFEDE
E SULLA PONTINA TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA IN ENTRAMBI I CASI IN DIREZIONE EUR
SI SONO FORMATE CODE SULLA NETTUNENSE TRA VIA CANCELLIERA E PAVONA E TRA VIA DEI CERASETI E FRATTOCCHIE IN DIREZIONE APPIA
SI RALLENTA IN ENTRATA ALLA CAPITALE SULLA CASSIA VEIENTANA TRA LE RUGHE E IL RACCORDO
TRAFFICATA LA VIA AURELIA IN DIREZIONE ROMA CON CODE TRA MARINA DI SAN NICOLA E PALIDORO E PIU’ AVANTI CODE A TRATTI TRA ARANOVA E IL RACCORDO
DA MARIA ROSARIA TORTOLA È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral