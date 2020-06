Viabilità Roma Regione Lazio del 09-06-2020 ore 07:30

VIABILITÀ DEL 9 GIUGNO 2020 ORE 07.20 FLAVIA DONDOLINI

BUONGIORNO E BEN TROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI 9 GIUGNO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE FLAVIA DONDOLINI

INIZIAMO CON IL RACCORDO ANULARE DOVE SI REGISTRANO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA TUSCOLANA E ARDEATINA. SI PROCEDE A RILENTO ANCHE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD IN IMMISSIONE SUL RACCORDO A PARTIRE DA TORRENOVA.

SULLA A1 ROMA NAPOLI. QUI RALLENTAMENTI TRA SAN CESAREO E VALMONTONE IN DIREZIONE NAPOLI

DISAGI PER CHI STA PERCORRENDO IL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE SI STA IN FILA TRA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO

CI SPOSTIAMOIN VICOLO DI CASALE LUMBROSO DOVE SI SEGNALANO INCOLONNAMENTI A CAUSA DI UN AUTOCARRO IN PANNE AL CENTRO DELLA CARREGGIATA, ALTEZZA VIA FIBONACCI

INFINE IL TRASPORTO PUBBLICO

CIRCOLAZIONE INTERROTTA SULLA TRATTA URBANA DELLA LINEA ROMA CIVITA VITERBO A CAUSA DI UN GUASTO TECNICO. ATTIVO IL SERVIZIO NAVETTA CHE SERVE LE STAZIONI DI MONTEBELLO, PRIMA PORTA, LA CELSA, LABARO, SAXA RUBRA, DUE PONTI, EUCLIDE E FLAMINIO.

PER IL MOMENTO È TUTTO A PIU’ TARDI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

Servizio fornito da Astral