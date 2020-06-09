Viabilità Roma Regione Lazio del 09-06-2020 ore 08:15
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VIABILITÀ DEL 9 GIUGNO 2020 ORE 08.05 FLAVIA DONDOLINI
BUONGIORNO E BEN TROVATI CON UN NUOVO APPUNTAMENTO DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE FLAVIA DONDOLINI
INIZIAMO DALLA PONTINA DOVE UN INCIDENTE PROVOCA INCOLONNAMENTI ALL’ALTEZZA DI CASTEL ROMANO IN DIREZIONE ROMA
SUL RACCORDO ANULARE QUALCHE RALLENTAMENTO IN CARREGGIATA INTERNA TRA APPIA E ARDEATINA. MENTRE IN ESTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA PRENESTINA E A24 ROMA-TERAMO.
TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE SI STA IN FILA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO
CI SPOSTIAMOIN VIA DEL CASALE LUMBROSO DOVE PERMANGONO CODE NEI DUE SENSI A CAUSA DI UN AUTOCARRO IN PANNE AL CENTRO DELLA CARREGGIATA, ALL’ALTEZZA VIA FIBONACCI
INFINE IL TRASPORTO PUBBLICO
CIRCOLAZIONE IN PROGRESSIVA RIPRESA SULLA LINEA ROMA CIVITA VITERBO IN SEGUITO AD UN GUASTO TECNICO. I TRENI EXTRAURBANI EFFETTUANO TUTTE LE FERMATE URBANE.
PER IL MOMENTO È TUTTO A PIU’ TARDI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
Servizio fornito da Astral