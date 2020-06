Viabilità Roma Regione Lazio del 09-06-2020 ore 08:15

VIABILITÀ DEL 9 GIUGNO 2020 ORE 08.05 FLAVIA DONDOLINI

BUONGIORNO E BEN TROVATI CON UN NUOVO APPUNTAMENTO DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE FLAVIA DONDOLINI

INIZIAMO DALLA PONTINA DOVE UN INCIDENTE PROVOCA INCOLONNAMENTI ALL’ALTEZZA DI CASTEL ROMANO IN DIREZIONE ROMA

SUL RACCORDO ANULARE QUALCHE RALLENTAMENTO IN CARREGGIATA INTERNA TRA APPIA E ARDEATINA. MENTRE IN ESTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA PRENESTINA E A24 ROMA-TERAMO.

TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE SI STA IN FILA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO

CI SPOSTIAMOIN VIA DEL CASALE LUMBROSO DOVE PERMANGONO CODE NEI DUE SENSI A CAUSA DI UN AUTOCARRO IN PANNE AL CENTRO DELLA CARREGGIATA, ALL’ALTEZZA VIA FIBONACCI

INFINE IL TRASPORTO PUBBLICO

CIRCOLAZIONE IN PROGRESSIVA RIPRESA SULLA LINEA ROMA CIVITA VITERBO IN SEGUITO AD UN GUASTO TECNICO. I TRENI EXTRAURBANI EFFETTUANO TUTTE LE FERMATE URBANE.

PER IL MOMENTO È TUTTO A PIU’ TARDI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

Servizio fornito da Astral