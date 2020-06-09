Viabilità Roma Regione Lazio del 09-06-2020 ore 08:45

di - 09 Giugno 2020 - 8:45

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    VIABILITÀ DEL 9 GIUGNO 2020 ORE 08.35 FLAVIA DONDOLINI
    BUONGIORNO E BEN TROVATI CON UN NUOVO APPUNTAMENTO DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE FLAVIA DONDOLINI
    IN APERTURA LA SITUAZIONE SULLA PONTINA
    DOVE AL MOMENTO SI STA INCOLONNATI PER UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI CASTEL ROMANO IN DIREZIONE ROMA
    TRAFFICO SCORREVOLE INVECE SUL RACCORDO ANULARE. AL MOMENTO NON SI SEGNALANO PARTICOLARI CRITICITA’
    SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN FILA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO
    CI SPOSTIAMOIN VICOLO DEL CASALE LUMBROSO DOVE PERMANGONO RALLENTAMENTI NEI DUE SENSI A CAUSA DI UN AUTOCARRO IN PANNE ALL’ALTEZZA DI VIA FIBONACCI
    INFINE A NORD DELLA CAPITALE
    CODE SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA NEI DUE SENSI DI MARCIA
    PER IL MOMENTO È TUTTO A PIU’ TARDI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    Servizio fornito da Astral

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