Viabilità Roma Regione Lazio del 09-06-2020 ore 08:45
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 9 GIUGNO 2020 ORE 08.35 FLAVIA DONDOLINI
BUONGIORNO E BEN TROVATI CON UN NUOVO APPUNTAMENTO DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE FLAVIA DONDOLINI
IN APERTURA LA SITUAZIONE SULLA PONTINA
DOVE AL MOMENTO SI STA INCOLONNATI PER UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI CASTEL ROMANO IN DIREZIONE ROMA
TRAFFICO SCORREVOLE INVECE SUL RACCORDO ANULARE. AL MOMENTO NON SI SEGNALANO PARTICOLARI CRITICITA’
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN FILA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO
CI SPOSTIAMOIN VICOLO DEL CASALE LUMBROSO DOVE PERMANGONO RALLENTAMENTI NEI DUE SENSI A CAUSA DI UN AUTOCARRO IN PANNE ALL’ALTEZZA DI VIA FIBONACCI
INFINE A NORD DELLA CAPITALE
CODE SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA NEI DUE SENSI DI MARCIA
PER IL MOMENTO È TUTTO A PIU’ TARDI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
Servizio fornito da Astral