Viabilità Roma Regione Lazio del 09-06-2020 ore 08:45

IN APERTURA LA SITUAZIONE SULLA PONTINA

DOVE AL MOMENTO SI STA INCOLONNATI PER UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI CASTEL ROMANO IN DIREZIONE ROMA

TRAFFICO SCORREVOLE INVECE SUL RACCORDO ANULARE. AL MOMENTO NON SI SEGNALANO PARTICOLARI CRITICITA’

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN FILA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO

CI SPOSTIAMOIN VICOLO DEL CASALE LUMBROSO DOVE PERMANGONO RALLENTAMENTI NEI DUE SENSI A CAUSA DI UN AUTOCARRO IN PANNE ALL’ALTEZZA DI VIA FIBONACCI

INFINE A NORD DELLA CAPITALE

CODE SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA NEI DUE SENSI DI MARCIA

