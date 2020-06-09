Viabilità Roma Regione Lazio del 09-06-2020 ore 09:15

di - 09 Giugno 2020 - 9:15

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    VIABILITÀ DEL 9 GIUGNO 2020 ORE 09.05 FLAVIA DONDOLINI
    BUONGIORNO E BEN TROVATI AD NUOVO APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE FLAVIA DONDOLINI
    ANCORA DISAGI PER CHI E’ IN VIAGGIO SULLA PONTINA IN DIREZIONE ROMA. PERMANGONO INFATTI INCOLONNAMENTI A SEGUITO DI UN INCIDENTE TRA POMEZIA E CASTEL ROMANO
    TRAFFICO SCORREVOLE INVECE SUL RACCORDO ANULARE. AL MOMENTO NON SI SEGNALANO PARTICOLARI CRITICITA’
    SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN FILA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO
    TRAFFICO IN VIA DI NORMALIZZAZIONE IN VICOLO DEL CASALE LUMBROSO, RIMOSSO L’AUTOCARRO IN PANNE ALL’ALTEZZA DI VIA FIBONACCI
    INFINE A NORD DELLA CAPITALE
    CODE SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA NEI DUE SENSI DI MARCIA
    PER IL MOMENTO È TUTTO A PIU’ TARDI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    Servizio fornito da Astral

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