Viabilità Roma Regione Lazio del 09-06-2020 ore 09:45
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VIABILITÀ DEL 9 GIUGNO 2020 ORE 09.35 FLAVIA DONDOLINI
BUONGIORNO E BEN TROVATI AD UN NUOVO APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE FLAVIA DONDOLINI
PERMANGONO DISAGI PER CHI E’ IN VIAGGIO SULLA PONTINA IN DIREZIONE ROMA. AL MOMENTO SI REGISTRANO CODE A SEGUITO DI UN INCIDENTE TRA POMEZIA E CASTEL ROMANO
TRAFFICO SCORREVOLE INVECE SUL RACCORDO ANULARE. AL MOMENTO NON SI SEGNALANO PARTICOLARI CRITICITA’
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI PROCEDE A RILENTO PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO
A NORD DELLA CAPITALE
CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO
DEVIATA LA LINEA TRAM 14 PRENESTINA – GERANI.
PER LAVORI DI POTATURA INFATTI IL SERVIZIO NON RAGGIUNGE VIALE PALMIRIO TOGLIATTI.
DISPONIBILE UN SERVIZIO SOSTITUTIVO PRENESTINA BRESADOLA E TOGLIATTI.
E PROPRIO PER QUANTO RIGUARDA I MEZZI PUBBLICI, VISTA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
PER IL MOMENTO È TUTTO A PIU’ TARDI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
Servizio fornito da Astral