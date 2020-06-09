Viabilità Roma Regione Lazio del 09-06-2020 ore 11:30
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VIABILITÀ DEL 9 GIUGNO 2020 ORE 11.20 FLAVIA DONDOLINI
BUONGIORNO E BEN TROVATI AD UN NUOVO APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE FLAVIA DONDOLINI
IN APERTURA LA VIA PONTINA DOVE CONTINUANO I DISAGI PER CHI VIAGGIA IN DIREZIONE ROMA. AL MOMENTO SI REGISTRANO CODE A CAUSA DI UN INCIDENTE TRA POMEZIA E CASTEL ROMANO
TRAFFICO SCORREVOLE INVECE SUL RACCORDO ANULARE
NON SI SEGNALANO PARTICOLARI CRITICITA’
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO
TRAFFICO CONGESTIONATO ANCHE SULLA COLOMBO IN DIREZIONE OSTIA TRA VIA DI MEZZO CAMMINO E VIA DI MALAFEDE
A NORD DELLA CAPITALE SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA E CODE ALTEZZA TOMBA DI NERONE
PER I CANTIERI
SULLA SP54 MAGLIANO SABINA ATTIVI I LAVORI TRA I KM 0+000 E 7+000 IN LOC. ROCCHETTE PRESSO IL COMUNE DI TORRI IN SABINA.
PRESENTI DEVIAZIONI SUL POSTO.
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO
DEVIATA LA LINEA TRAM 14 PRENESTINA – GERANI.
PER LAVORI DI POTATURA INFATTI IL SERVIZIO NON RAGGIUNGE VIALE PALMIRIO TOGLIATTI.
DISPONIBILE UN SERVIZIO SOSTITUTIVO PRENESTINA BRESADOLA E TOGLIATTI.
E PROPRIO PER QUANTO RIGUARDA I MEZZI PUBBLICI, VISTA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
PER IL MOMENTO È TUTTO A PIU’ TARDI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
Servizio fornito da Astral