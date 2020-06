Viabilità Roma Regione Lazio del 09-06-2020 ore 12:30

VIABILITÀ DEL 9 GIUGNO 2020 ORE 12.20 FLAVIA DONDOLINI

PEMANGONO INCOLONNAMENTI A CAUSA DI UN INCIDENTE SULLA VIA PONTINA TRA POMEZIA E CASTEL ROMANO IN DIREZIONE ROMA.

TRAFFICO SCORREVOLE INVECE SUL RACCORDO ANULARE

NON SI SEGNALANO PARTICOLARI CRITICITA’

CODE SULLA COLOMBO IN DIREZIONE OSTIA TRA VIA DI MEZZO CAMMINO E VIA DI MALAFEDE

A NORD DELLA CAPITALE SULLA CASSIA SI STA IN FILA TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA

PER I CANTIERI

SULLA SP54 MAGLIANO SABINA ATTIVI I LAVORI TRA I KM 0+000 E 7+000 IN LOC. ROCCHETTE PRESSO IL COMUNE DI TORRI IN SABINA.

PRESENTI DEVIAZIONI SUL POSTO.

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO

DEVIATA LA LINEA TRAM 14 PRENESTINA – GERANI.

PER LAVORI DI POTATURA INFATTI IL SERVIZIO NON RAGGIUNGE VIALE PALMIRIO TOGLIATTI.

DISPONIBILE UN SERVIZIO SOSTITUTIVO PRENESTINA BRESADOLA E TOGLIATTI.

E PROPRIO PER QUANTO RIGUARDA I MEZZI PUBBLICI, VISTA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.

