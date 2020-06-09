Viabilità Roma Regione Lazio del 09-06-2020 ore 15:30

di - 09 Giugno 2020 - 15:30

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    VIABILITÀ DEL 9 GIUGNO 2020 ORE 15.20 FEDERICO DI LERNIA
    BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON IL PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    PARTIAMO CON VIA OSTIENSE, CODE PER INCIDENTE TRA VIA DI ACILIA E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE ROMA
    SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA LA GIUSTINIANIA E L’OLGIATA NEI DUE SENSI
    SULLA SALARIA CODE PER LAVORI TRA FONTE DI PAPA A MONTEROTONDO SCALO NEI DUE SENSI
    CODE A TRATTI ANCHE SU VIA CASILINA TRA IL RACCORDO A FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA
    SU VIA CRISTOFORO COLOMBO CODE DA VITINIA A VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA
    PER IL TRASPORTO FERROVIARIO SEGNALIAMO RITARDI SULL’ALTA VELOCITA ROMA-FIRENZE PER PER GUASTO TRA ORTE E CIVITELLA AGLIANO. RITARDI FINO A 20MIN
    INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
    DA FEDERICO DI LERNIA PER ORA E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’
    Servizio fornito da Astral

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