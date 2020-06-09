Viabilità Roma Regione Lazio del 09-06-2020 ore 17:15
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VIABILITÀ DEL 9 GIUGNO 2020 ORE 17:05 FEDERICO DI LERNIA
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
PARTIAMO CON IL RACCORDO DOVE IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA TRA LAURENTINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD
IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA SALARIA E FLAMINIA
SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA LA GIUSTINIANIA E L’OLGIATA NEI DUE SENSI
SULLA SALARIA CODE TRA FONTE DI PAPA A MONTEROTONDO SCALO NEI DUE SENSI
RALLENTAMENTI E CODE SU VIA CASILINA TRA IL RACCORDO A FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA
SU VIA OSTIENSE, CODE TRA VIA DI ACILIA E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE ROMA
SULLA PONTINA CODE TRA CINQUE PODERI E POMEZIA IN DIREZIONE ROMA
SULLA NETTUNENSE CODE A TRATTI TRA FRATTOCCHIE E PAVONA NELLE DUE DIREZIONI
SULLA LITORANEA RALLENTAMEDNTI DA VILLAGGIO AZZURRO A TORVAIANICA NEI DUE SENSI
INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
DA FEDERICO DI LERNIA PER ORA E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’
Servizio fornito da Astral