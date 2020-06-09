Viabilità Roma Regione Lazio del 09-06-2020 ore 18:45
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VIABILITÀ DEL 9 GIUGNO 2020 ORE 18:35 FEDERICO DI LERNIA
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
CODE PER INCIDENTE ANCHE SULLA PONTINA ALTEZZA APRILIA IN DIREZIONE LATINA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI ALTERZZA TOR CERVARA DIREZIONE RACCORDO
SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA LA GIUSTINIANIA E L’OLGIATA NEI DUE SENSI
SULLA SALARIA CODE TRA TENUTA SANTA COLOMBA A MONTEROTONDO SCALO NEI DUE SENSI
SULLA TIBURTINA CODE PER TRAFFICO INTENSO ALTEZZA TIVOLI TERME E TIVOLI NEI DUE SENSI DI MARCIA
RALLENTAMENTI E CODE SU VIA CASILINA DAL IL RACCORDO A FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA
SU VIA OSTIENSE, CODE TRA VIA DI ACILIA E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE ROMA
SULLA NETTUNENSE CODE A TRATTI TRA FRATTOCCHIE E PAVONA NELLE DUE DIREZIONI
SULLA LITORANEA RALLENTAMEDNTI DA VILLAGGIO AZZURRO A TORVAIANICA NEI DUE SENSI
CODE PER TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA 156 DEI MONTI LEPINI DA GIULIANO DI ROMA A FROSINONE NEI DUE SENSI DI MARCIA
SENGALIAMO CHE LA PROTEZIONE CIVILE HA DIRAMATO L’ALLERTA METEO PER LA GIORNATRA DI OGGI E LE SUCCESSIVE 24-36 ORE. PREVISTE PRECIPITAZIONI SPARSE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE,ACCOMPAGNATI DA FORTI RAFFICHE DI VENTO
INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
DA FEDERICO DI LERNIA PER ORA E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’
Servizio fornito da Astral