Viabilità Roma Regione Lazio del 09-06-2020 ore 19:15

di - 09 Giugno 2020 - 19:16

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    VIABILITÀ DEL 9 GIUGNO 2020 ORE 19:05 FEDERICO DI LERNIA
    BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    CODE PER INCIDENTE SULLA PONTINA ALTEZZA APRILIA IN DIREZIONE ROMA E PIU GIU TRA VIA MIGLIARA 51 E VIA MIGLIARA 53 NELLE DUE DIREZIONI
    SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI ALTERZZA TOR CERVARA DIREZIONE RACCORDO
    SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA LA GIUSTINIANIA E L’OLGIATA NEI DUE SENSI
    SULLA SALARIA CODE TRA TENUTA SANTA COLOMBA A MONTEROTONDO SCALO NEI DUE SENSI
    RALLENTAMENTI E CODE SU VIA CASILINA DAL IL RACCORDO A FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA
    SULLA LITORANEA RALLENTAMEDNTI DA VILLAGGIO AZZURRO A TORVAIANICA NEI DUE SENSI
    CODE PER TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA 156 DEI MONTI LEPINI DA GIULIANO DI ROMA A FROSINONE NEI DUE SENSI DI MARCIA
    SEGNALIAMO CHE LA PROTEZIONE CIVILE HA DIRAMATO L’ALLERTA METEO PER LA GIORNATRA DI OGGI E LE SUCCESSIVE 24-36 ORE. PREVISTE PRECIPITAZIONI SPARSE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE,ACCOMPAGNATI DA FORTI RAFFICHE DI VENTO
    INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
    DA FEDERICO DI LERNIA PER ORA E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’
    Servizio fornito da Astral

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