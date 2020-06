Viabilità Roma Regione Lazio del 09-06-2020 ore 20:30

VIABILITÀ DEL 9 GIUGNO 2020 ORE 20:20 FEDERICO DI LERNIA

ANCORA CHIUSA LA PONTINA PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI SABAUDIA NELLE DUE DIREZIONI. DEVIAZIONI SUL POSTO

SUL RACCORDO IN CARREGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI TRA SALARIA E FLAMINIA

SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA LA STORTA E L’OLGIATA NEI DUE SENSI

SULLA SALARIA CODE TRA FONTE DI PAPA A MONTEROTONDO SCALO NEI DUE SENSI

RALLENTAMENTI E CODE SU VIA CASILINA DAL IL RACCORDO A FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA

SEGNALIAMO CHE LA PROTEZIONE CIVILE HA DIRAMATO L’ALLERTA METEO PER LA GIORNATRA DI OGGI E LE SUCCESSIVE 24-36 ORE. PREVISTE PRECIPITAZIONI SPARSE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE,ACCOMPAGNATI DA FORTI RAFFICHE DI VENTO

INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO

