Viabilità Roma Regione Lazio del 09-06-2020 ore 20:30
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VIABILITÀ DEL 9 GIUGNO 2020 ORE 20:20 FEDERICO DI LERNIA
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
ANCORA CHIUSA LA PONTINA PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI SABAUDIA NELLE DUE DIREZIONI. DEVIAZIONI SUL POSTO
SUL RACCORDO IN CARREGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI TRA SALARIA E FLAMINIA
SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA LA STORTA E L’OLGIATA NEI DUE SENSI
SULLA SALARIA CODE TRA FONTE DI PAPA A MONTEROTONDO SCALO NEI DUE SENSI
RALLENTAMENTI E CODE SU VIA CASILINA DAL IL RACCORDO A FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA
SEGNALIAMO CHE LA PROTEZIONE CIVILE HA DIRAMATO L’ALLERTA METEO PER LA GIORNATRA DI OGGI E LE SUCCESSIVE 24-36 ORE. PREVISTE PRECIPITAZIONI SPARSE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE,ACCOMPAGNATI DA FORTI RAFFICHE DI VENTO
INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO
ERA L’ULTIMA NOTIZIA, DA FEDERICO DI LERNIA PER OGGI È TUTTO, L’INFOMOBILITA’ AUGURA UN BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA.
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