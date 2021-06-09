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Viabilità Roma Regione Lazio del 09-06-2021 ore 08:45

di - 09 Giugno 2021 - 8:45

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    VIABILITÀ DEL 9 GIUGNO 2021 ORE 08.35 GINA PANDOLFO
    BUONGIORNO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN STUDIO GINA PANDOLFO
    TRAFFICO CONGESTIONATO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, AL MOMENTO SONO 4 I CHILOMETRI DI CODA, DA INIZIO COMPLANARE AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO
    SUL RACCORDO ANULARE CODE IN INTERNA TRA LE USCITE PRENESTINA E APPIA, CON RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE A PARTIRE DA TOR VERGATA
    RIENTRIAMO SUL RACCORDO IN ESTERNA TRAFFICO RALLENTATO TRA PRENESTINA E NOMENTANA, PIU’ AVANTI CODE DALLA DIRAMAZIONE ROMA NORD E FINO ALLA CASSIA, QUI PER LAVORI CHE IMPONGONO LA RIDUZIONE DI CARREGGIATA
    SULLE CONSOLARI PER TRAFFICO INTENSO RALLENTAMENTI E CODE INTERESSANO
    LA TIBURTINA TRA SETTECAMINI E IL RACCORDO
    LA NOMENTANA BIS E NOMENTANA NELL’ORDINE
    ALL’ALTEZZA DI COLLEVERDE
    E TRA TOR LUPARA E LA ROTATORIA PER VIA PALOMBARESE
    TUTTO IN ENTRATA NELLA CAPITALE
    RICORDIAMO CHE LA TANGENZIALE DEI CASTELLI E’ CHIUSA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PER ALLAGAMENTO A SEGUITO DEL MALTEMPO DI IERI.
    SUL POSTO IL PERSONALE DI ASTRAL SPA PER IL RIPRISTINO DELLA STRADA
    IL TRASPORTO FERROVIARIO
    SULLA LINEA ANCONA-ROMA, LA CIRCOLAZIONE E’ SOSPESA, TRA FALCONARA MARITTIMA E JESI
    SONO IN CORSO GLI ACCERTAMENTI DELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA.
    IL DETTAGLIO DEI TRENI CANCELLATI O DIRETTAMENTE COINVOLTI SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT
    ANCORA TRASPORTO PUBBLICO
    PROSEGUE IL SERVIZIO DELLE LINEE S, IL POTENZIAMENTO DEL TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO, IN COLLABORAZIONE CON ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA’ E ATAC.
    IL SERVIZIO E’ ATTIVO DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ DALLE 07.00 ALLE 10.00 E DALLE 14.30 ALLE 17.30, ANCHE IL SABATO DALLE 07.00 ALLE 10.00
    E’ TUTTO. DA ASTRAL INFOMOBILITA GRAZIE PER L’ATTENZIONE E AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
    Servizio fornito da Astral

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