Viabilità Roma Regione Lazio del 09-06-2021 ore 08:45

TRAFFICO CONGESTIONATO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, AL MOMENTO SONO 4 I CHILOMETRI DI CODA, DA INIZIO COMPLANARE AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO

SUL RACCORDO ANULARE CODE IN INTERNA TRA LE USCITE PRENESTINA E APPIA, CON RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE A PARTIRE DA TOR VERGATA

RIENTRIAMO SUL RACCORDO IN ESTERNA TRAFFICO RALLENTATO TRA PRENESTINA E NOMENTANA, PIU’ AVANTI CODE DALLA DIRAMAZIONE ROMA NORD E FINO ALLA CASSIA, QUI PER LAVORI CHE IMPONGONO LA RIDUZIONE DI CARREGGIATA

SULLE CONSOLARI PER TRAFFICO INTENSO RALLENTAMENTI E CODE INTERESSANO

LA TIBURTINA TRA SETTECAMINI E IL RACCORDO

LA NOMENTANA BIS E NOMENTANA NELL’ORDINE

ALL’ALTEZZA DI COLLEVERDE

E TRA TOR LUPARA E LA ROTATORIA PER VIA PALOMBARESE

TUTTO IN ENTRATA NELLA CAPITALE

RICORDIAMO CHE LA TANGENZIALE DEI CASTELLI E’ CHIUSA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PER ALLAGAMENTO A SEGUITO DEL MALTEMPO DI IERI.

SUL POSTO IL PERSONALE DI ASTRAL SPA PER IL RIPRISTINO DELLA STRADA

IL TRASPORTO FERROVIARIO

SULLA LINEA ANCONA-ROMA, LA CIRCOLAZIONE E’ SOSPESA, TRA FALCONARA MARITTIMA E JESI

SONO IN CORSO GLI ACCERTAMENTI DELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA.

IL DETTAGLIO DEI TRENI CANCELLATI O DIRETTAMENTE COINVOLTI SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT

ANCORA TRASPORTO PUBBLICO

PROSEGUE IL SERVIZIO DELLE LINEE S, IL POTENZIAMENTO DEL TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO, IN COLLABORAZIONE CON ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA’ E ATAC.

IL SERVIZIO E’ ATTIVO DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ DALLE 07.00 ALLE 10.00 E DALLE 14.30 ALLE 17.30, ANCHE IL SABATO DALLE 07.00 ALLE 10.00

