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Viabilità Roma Regione Lazio del 09-06-2021 ore 10:30

di - 09 Giugno 2021 - 10:30

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    VIABILITÀ DEL 9 GIUGNO 2021 ORE 09.35 GINA PANDOLFO
    BUONGIORNO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN STUDIO GINA PANDOLFO
    PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE, RISOLTO L’INCIDENTE IN INTERNA PERMANGONO CODE TRA CASILINA E APPIA
    IN ESTERNA INVECE PER LAVORI CHE COMPORTANO LA RIDUZIONE DI CARREGGIATA, ANCORA CODE TRA DIRAMAZIONE ROMA NORD E CASSIA
    SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LIEVE MIGLIORAMENTO CODE A PARTIRE DA TOR CERVARA AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO
    CI SPOSTIAMO SULLA VIA PONTINA, SITUAZIONE INVARIATA, CODE
    CODE PER LAVORI ALL’ALTEZZA DI VIA SELCIATELLA, IN DIREZIONE ROMA
    RICORDIAMO CHE RESTA CHIUSA LA TANGENZIALE DEI CASTELLI E’, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI A SEGUITO DEL MALTEMPO DI IERI.
    SUL POSTO IL PERSONALE DI ASTRAL SPA, AL LAVORO PER IL RIPRISTINO DELLA STRADA
    LE ALTRE NOTIZIE
    IL TRASPORTO FERROVIARIO
    SULLA LINEA ANCONA ROMA, IN PRECEDENZA INTERROTTA TRA FALCONARA MARITTIMA E IESI, PER CONSENTIRE GLI ACCERTAMENTI DELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA, E’ STATA RIPREISTINATA
    INFINE, IL TRASPORTO MARITTIMO
    OGGI LA CORSA NAVE VENTOTENE-FORMIA DELLE ORE 17.30 POSTICIPA LA PARTENZA ALLE ORE 19.30
    E’ TUTTO. DA ASTRAL INFOMOBILITA GRAZIE PER L’ATTENZIONE E AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
    Servizio fornito da Astral

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