Viabilità Roma Regione Lazio del 09-06-2021 ore 10:30
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VIABILITÀ DEL 9 GIUGNO 2021 ORE 09.35 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN STUDIO GINA PANDOLFO
PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE, RISOLTO L’INCIDENTE IN INTERNA PERMANGONO CODE TRA CASILINA E APPIA
IN ESTERNA INVECE PER LAVORI CHE COMPORTANO LA RIDUZIONE DI CARREGGIATA, ANCORA CODE TRA DIRAMAZIONE ROMA NORD E CASSIA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LIEVE MIGLIORAMENTO CODE A PARTIRE DA TOR CERVARA AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO
CI SPOSTIAMO SULLA VIA PONTINA, SITUAZIONE INVARIATA, CODE
CODE PER LAVORI ALL’ALTEZZA DI VIA SELCIATELLA, IN DIREZIONE ROMA
RICORDIAMO CHE RESTA CHIUSA LA TANGENZIALE DEI CASTELLI E’, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI A SEGUITO DEL MALTEMPO DI IERI.
SUL POSTO IL PERSONALE DI ASTRAL SPA, AL LAVORO PER IL RIPRISTINO DELLA STRADA
LE ALTRE NOTIZIE
IL TRASPORTO FERROVIARIO
SULLA LINEA ANCONA ROMA, IN PRECEDENZA INTERROTTA TRA FALCONARA MARITTIMA E IESI, PER CONSENTIRE GLI ACCERTAMENTI DELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA, E’ STATA RIPREISTINATA
INFINE, IL TRASPORTO MARITTIMO
OGGI LA CORSA NAVE VENTOTENE-FORMIA DELLE ORE 17.30 POSTICIPA LA PARTENZA ALLE ORE 19.30
E’ TUTTO. DA ASTRAL INFOMOBILITA GRAZIE PER L’ATTENZIONE E AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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