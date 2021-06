Viabilità Roma Regione Lazio del 09-06-2021 ore 10:30

VIABILITÀ DEL 9 GIUGNO 2021 ORE 09.35 GINA PANDOLFO



PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE, RISOLTO L’INCIDENTE IN INTERNA PERMANGONO CODE TRA CASILINA E APPIA

IN ESTERNA INVECE PER LAVORI CHE COMPORTANO LA RIDUZIONE DI CARREGGIATA, ANCORA CODE TRA DIRAMAZIONE ROMA NORD E CASSIA

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LIEVE MIGLIORAMENTO CODE A PARTIRE DA TOR CERVARA AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO

CI SPOSTIAMO SULLA VIA PONTINA, SITUAZIONE INVARIATA, CODE

CODE PER LAVORI ALL’ALTEZZA DI VIA SELCIATELLA, IN DIREZIONE ROMA

RICORDIAMO CHE RESTA CHIUSA LA TANGENZIALE DEI CASTELLI E’, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI A SEGUITO DEL MALTEMPO DI IERI.

SUL POSTO IL PERSONALE DI ASTRAL SPA, AL LAVORO PER IL RIPRISTINO DELLA STRADA

LE ALTRE NOTIZIE

IL TRASPORTO FERROVIARIO

SULLA LINEA ANCONA ROMA, IN PRECEDENZA INTERROTTA TRA FALCONARA MARITTIMA E IESI, PER CONSENTIRE GLI ACCERTAMENTI DELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA, E’ STATA RIPREISTINATA

INFINE, IL TRASPORTO MARITTIMO

OGGI LA CORSA NAVE VENTOTENE-FORMIA DELLE ORE 17.30 POSTICIPA LA PARTENZA ALLE ORE 19.30



