Viabilità Roma Regione Lazio del 09-06-2021 ore 19:45
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VIABILITÀ DEL 9 GIUGNO 2021 ORE 19.35 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;
IL TRAFFICO RESTA INTENSO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA INCOLONNAMENTI TRA ROMA FIUMICINO E AURELIA E PIU’ AVANTI TRA CASSIA BIS E PRENESTINA; IN ESTERNA LUNGHE CODE A PARTIRE DALLA ROMA-FIUMICINO ALLA TUSCOLANA;
CIRCOLAZIONE SOSTENUTA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, IN ENTRATA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE OPPOSTA DALLA STESSA TANGENZIALE FINO AL RACCORDO IN USCITA; SEMPRE IN USCITA DALLA CITTA’ CODE SULLA FLAMINIA TRA CORSO FRANCIA E VIA DUE PONTI, E PIU’ A SUD SULLA COLOMBO, TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA; TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA PONTINA, TRA TOR DE CENCI E IL RACCORDO IN DIREZIONE CENTRO, SU QUESTO TRATTO SEGNALATO ANCHE UN INCIDENTE.
DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
Servizio fornito da Astral