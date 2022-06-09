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Viabilità Roma Regione Lazio del 09-06-2022 ore 18:45

di - 09 Giugno 2022 - 18:45

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    VIABILITÀ DEL 9 GIUGNO 2022 ORE 11.20 GINA PANDOLFO
    BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    DISAGI IN A1 SULLA DIRETTRICE ROMA-NAPOLI A CAUSA DEL MALTEMPO, CODE TRA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E VALMONTONE, NEI DUE SENSI DI MARCIA
    PER TRAFFICO INTENSO CODE SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA TRA LE USCITE ARDEATINA-TUSCOLANA
    SITUAZIONE ANALOGA, IN INTERNA CODE TRA VIA DEL MARE E ROMA-FIUMICINO
    CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA PORTONACCIO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO
    PERMANGONO I RALLENTAMENTI SULLE CONSOLARI
    LA CASSIA IN LOCALITA’ LA STORTA E TOMBA DI NERONE, IN TUTTI I CASI NEI DUE SENSI DI MARCIA
    LA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI SETTEVILLE E TIVOLI TERME, IN DIREZIONE TIVOLI
    INFINE, SULLA CASILINA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO, NELLE DUE DIREZIONI
    DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE
    Servizio fornito da Astral

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