Viabilità Roma Regione Lazio del 09-07-2019 ore 08:15
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VIABILITÀ DEL 9 LUGLIO 2019 ORE 07:20 ALESSANDRO CECATI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO COL PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
PARTIAMO DAL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO IN AUMENTO IN CARREGGIATA INTERNA DOVE SI RALLENTA TRA CASILINA E APPIA, MENTRE, IN ESTERNA, RALLENTAMENTI TRA PRENESTINA E IL BIVIO CON L’A24 ROMA-TERAMO;
FORTI RALLENTAMENTI SULL’INTERO TRATTO URBANO DELLA A24 TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DEL CENTRO;
PER CHI VIAGGIA SULLA PONTINA, TRAFFICO RALLENTATO NEL TRATTO COMPRESO TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE ROMA;
SULLA FLAMINIA CI SONO CODE TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI DIREZIONE CENTRO;
TRAFFICO RALLENTATO SULLA VIA LITORANEA TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
INFINE, E’ STATA DIRAMATA PER LA GIORNATA DI OGGI E DOMANI L’ALLERTA METEO CON PIOGGE SPARSE ANCHE A CARATTERE TEMPORALESCO. PREVISTI FORTI VENTI E MARI GENERALMENTE MOSSI
DA ALESSANDRO CECATI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE.
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