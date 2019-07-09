Viabilità Roma Regione Lazio del 09-07-2019 ore 08:45
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VIABILITÀ DEL 8 LUGLIO 2019 ORE 08:20 ALESSANDRO CECATI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER CASILINA E APPIA, MENTRE, IN ESTERNA, CODE TRA TRIONFALE E AURELIA;
DISAGI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA VIA DI TOR CERVARA E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA;
SULLA VIA APPIA CODE PER INCIDENTE TRA VIA DEI LAGHI E VIA DI CIAMPINO IN DIREZIONE ROMA
TRAFFICO IN AUMENTO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA-FIUMICINO TRA IL RACCORDO E VIA DELLA MAGLIANA DIREZIONE EUR;
PER CHI VIAGGIA SULLA PONTINA, CODE NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA DI TRIGORIA E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE ROMA;
LUNGHE CODE SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI DIREZIONE CENTRO;
INFINE, E’ STATA DIRAMATA PER LA GIORNATA DI OGGI E DOMANI L’ALLERTA METEO CON PIOGGE SPARSE ANCHE A CARATTERE TEMPORALESCO. PREVISTI FORTI VENTI E MARI GENERALMENTE MOSSI
DA ALESSANDRO CECATI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE.
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