Viabilità Roma Regione Lazio del 09-07-2019 ore 09:45
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VIABILITÀ DEL 9 LUGLIO 2019 ORE 09:20 ALESSANDRO CECATI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LE USCITE CASILINA E ARDEATINA, MENTRE, IN ESTERNA, CODE TRA PRENESTINA E TIBURTINA;
CODE SULLA CASSIA VIENTANA TRA PRATO LA CORTE E IL RACCORDO IN DIREZIONE DEL CENTRO
SI STA IN CODA PER TRAFFICO CONGESTIONATO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA VIA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA;
SULLA VIA APPIA CODE PER INCIDENTE TRA VIA DEI LAGHI E VIA DI CIAMPINO IN DIREZIONE ROMA
SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA-FIUMICINO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA IL RACCORDO E VIA COLOMBO DIREZIONE EUR;
SULLA PONTINA, CODE TRA SPINACETO E L’INNESTO CON LA COLOMBO IN DIREZIONE CENTRO.
LUNGHE CODE SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI DIREZIONE CENTRO;
DA ALESSANDRO CECATI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE.
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