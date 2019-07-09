Viabilità Roma Regione Lazio del 09-07-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ DEL 9 LUGLIO 2019 ORE 10:20 ALESSANDRO CECATI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE ROMA-FIUMICINO E OSTIENSE;
SI STA IN CODA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA;
CODE SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULLA VIA APPIA CODE PER INCIDENTE TRA VIA DEI LAGHI E VIA DI CIAMPINO IN DIREZIONE ROMA
LUNGHE CODE SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI DIREZIONE CENTRO;
ED INFINE PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO: L’ALTA VELOCITA’ FIRENZE ROMA È RALLENTATA PER INCONVENIENTE TECNICO A SETTEBAGNI IN DIREZIONE FIRENZE. RITARDI FINO A 30 MINUTI
DA ALESSANDRO CECATI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE.
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